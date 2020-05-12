İthal ürüne ilave vergi

İlave gümrük vergisi bulaşık makinelerinde yüzde 13, buzdolapları ve çamaşır makinelerinde yüzde 20, altın mücevherde yüzde 17.5 olarak uygulanacak. Buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak, mücevherat gibi ürünlerin de arasında bulunduğu birçok ürüne yüzde 30’a varan oranlarda ek gümrük vergisi geldi.



İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yerli sanayinin, artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla bazı ürünlere ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre, altın ve kıymetli taştan mücevherat, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi, split klima, ocak, golf arabası, ziraat aletleri, prefabrik yapılar, müzik aletleri, oyun aletleri, kayak ve spor malzemeleri, makas, çakmak, hijyenik ürünler ve tripodların da aralarında olduğu bazı ürünlere 30 Eylül’e kadar geçici olarak yüzde 30’a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.



Ekimde düşecek



Söz konusu ürünler için 1 Ekim’den itibaren yüzde 30’luk orandan indirim uygulanarak yüzde 25’e kadar değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. İthal ürünlerde toplam vergi oranı, yüzde 50’ye kadar artırılabilecek. İlave gümrük vergisi, rutin gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı hesaplanarak, doğrudan Hazine’ye gelir olarak kaydedilecek.