BİST85.195 0EURO7,010,15USD6,52-0,39ALTIN312,090,66
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
    ABONE OL
    20.03.2020 - 08:45 | | AA

    İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

    Çin menşeli "diğer çapa makineleri" ile Kamboçya menşeli ya da çıkışlı "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" ürünlerine yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

    İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

    Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğde, Çin menşeli "diğer çapa makineleri" ürününün ithalinde CIF ithalat bedelinin yüzde 49,49'u ile yüzde 92,25'i arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemin uygulandığı hatırlatıldı.

    Mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlenerek, söz konusu ürün için nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

    Bir diğer tebliğde de Çin menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler"in ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Kamboçya menşeli ya da çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla inceleme başlatıldığı anımsatıldı.

    İnceleme sonucu, Kamboçya menşeli ya da çıkışlı bu ürünlerin ithalatında mevcut önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi. 

    New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta corona virüsü ile ilgili açıklama yapacak?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta corona virüsü ile ilgili açıklama yapacak?

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber