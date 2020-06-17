İTO Başkanı Avdagiç'ten Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek mesajı

Avdagiç, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuza, devletimizin bekasını ve vatanımızın bölünmezliğini korumak için Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda başarı ve muzafferiyetler diliyorum. Pençe-Kaplan Operasyonu, devletimizin, bulundukları her yeri teröristlere dar etmedeki kararlılığını göstermektedir. Aynı şekilde devletimiz, meşru müdafaa hakkını, uluslararası hukukun kendine tanıdığı tüm imkanları kullanarak korumakta kararlıdır. Başkalarının bölgeye barış getirmesini beklemeden, daha önce olduğu gibi yine bu bölgede bizzat devletimizin barışı ve huzuru tesis edeceğinden eminiz. Türkiye'nin birçok alanda ve bölgede yürüttüğü mücadelenin başarıya ulaşması için kahraman askerlerimiz için dua ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Allah, devletimizi, ordumuzu ve milletimizi var etsin."