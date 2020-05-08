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    HaberlerEkonomi Haberleri İTO’dan “Kovid aklımda” kampanyası
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    08.05.2020 - 11:36 |

    İTO’dan “Kovid aklımda” kampanyası

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 sonrası kapılarını yeniden açacak mağazalar ve iş yerlerine yerleştirilmesi amacıyla uyarı mesajları içeren görsel uygulamalar hazırladı.

    İTO’dan “Kovid aklımda” kampanyası

    Mağaza ve dükkan kapıları ile iç bölümlerine konulacak uyarı sloganlarının, pandemi sonrası ‘yeni normal’in sorunsuz uygulanmasında yol gösterici olması hedefleniyor.

    Özellikle müşterinin yoğun olarak bulunduğu alanlara yerleştirilecek görsellerde, “Kovid aklımda, temassız kart kullanmayı unutma”, “Gönlünüz ferah, kartınız temassız olsun", "Aramızda 1.5 metrenin lafı mı olur?", “Kovid aklımda, daha çok görüşmek için 14 kuralı unutma” şeklinde ifadeler yer alıyor. Görseller, dileyen firmaların kolaylıkla ulaşıp kullanabilmeleri için İTO’nun web sitesi www.ito.org.tr’de de yayınlandı.

    “Her tedbir, olası ikinci dalgaya önlem olacak”

    İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kovid aklımda diyerek, tıpkı lades oyununda olduğu gibi ‘aklımda’ sözcüğünü uyarı mesajlarıyla canlı tutmayı amaçladık. Mağazalar yeniden açıldığında alacağımız her tedbir, olası ikinci salgın dalgasıyla karşı karşıya kalmamamıza katkıda bulunacak, olası ikinci dalgaya önlem olacak” dedi.

    Uyulacak kuralların tezgahın önündekini de, ardındakini de güven ve sağlık içinde tutacağını kaydeden Avdagiç, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşmeyi tamamlayacak tedbirleri hepimiz uygulamalıyız” diye konuştu.

    Şekib Avdagiç, şöyle konuştu:

    “Mağazalarımız, restoranlar, berberler, imalat yerleri Kovid-19'dan sonra yeni alışveriş trendlerine hem kendilerini hem de müşterilerini hazırlıyor. Pandemiye karşı başarılı mücadelelerden birini yürüten ve diğer ülkelere örnek olan Türkiye’nin, normalleşme sürecinde de bu başarıyı göstermesi, uyarıları aklımızdan çıkarmamamızla mümkün olacaktır. Yeniden açılış olduğunda mağazanın düzenlenmesinden kuyruk yönetimine kadar birçok konu gündeme gelecek. Bu iş yerlerinde, işverenlerimizin de çalışanlarımızın da müşterilerimizin de ayrı ayrı dikkat edecekleri kurallar var. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu’nun açıklamalarına harfiyen uymaya devam etmeliyiz.”

    Avcılar'da kendilerini sahile atan vatandaşlar spor yaptı, banklarda sohbet etti!Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken Avcılar sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşların banklarda oturup sohbet ettikleri görüldü.
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