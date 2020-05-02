BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İzin çıktı! Yurt dışına solunum cihazı satışı yapılacak
    ABONE OL
    02.05.2020 - 10:01 | | AA

    İzin çıktı! Yurt dışına solunum cihazı satışı yapılacak

    Solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

    İzin çıktı! Yurt dışına solunum cihazı satışı yapılacak

    Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, hasta devreleri, kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması uygulamasına son verildi.

    Bakanlığın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit, kayıt ve izin olmaksızın ihraç edilebilecek.

    Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı halk sağlığının korunmasında ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli ihtiyaç kalemleri olan solunum cihazları ve sarf malzemelerinin ihracatı ön iznine bağlanmıştı.

    Kovid-19'un Türkiye genelinde yayılması durumunda üretim kapasitesinin iç talebi karşılamaya yetmesi amacıyla virüs tehdidine karşı hazırlıksız kalınmamasını teminen, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksitin ihracatı kayıt altına alınmış ve kayıt verilebilmesi için Ticaret Bakanlığının onayının alınması zorunlu kılınmıştı. 

    İzin çıktı Yurt dışına solunum cihazı satışı yapılacak

    Trabzon Sazalan Yaylası'nda kapatılan alabalık tesisine ayı dadandıTrabzon'un Tonya ilçesinde, kış uykusundan uyanıp aç kalan boz ayı, corona virüs tedbirleri kapsamında Sazalan Yaylası'nda kapatılan alabalık tesislerine dadandı. Kapısını kırıp içeri girdiği tesisteki buzdolabını da deviren ayının karnını doyurmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat

    Son dakika... Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Son dakika... 'Seni sürdürürüm' demek tehdit değilmiş!

    Son dakika... 'Seni sürdürürüm' demek tehdit değilmiş!

    Sıradaki Haber