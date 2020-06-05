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    HaberlerEkonomi Haberleri İzinsiz işlem gerçekleştiren 62 internet sitesi için kapatma kararı verildi
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    05.06.2020 - 09:49 | | İHA

    İzinsiz işlem gerçekleştiren 62 internet sitesi için kapatma kararı verildi

    SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 62 internet sitesi hakkında erişimi engeli kararı aldı.

    İzinsiz işlem gerçekleştiren 62 internet sitesi için kapatma kararı verildi

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 62 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlere başladı.

    Kurul'un söz konusu sitelerle ilgili daha önce de defalarca işlem yapmasına rağmen, site isimlerinde ufak değişikliklerle işlemlerine devam etmesi dikkat çekti.

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