İzmir’de konutlar bir yılda bitecek

İzmir’de depremin ardından konteyner kent kurma çalışmaları devam ederken, yıkılan ve ağır hasar gören binaların dönüşümü için de hazırlık yapılıyor. Yerinde ve toplu konut rezerv alanına inşa edilecek 5 bin konutun 1 yıl içinde tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor. Yıkılan ve ağır hasar gören binalardaki ev sahipleri; yeni konutlar için direkt hak sahibi olacak. Konutlar için maliyetlerden yüzde 40/yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Hak sahipleri 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere ödemeleri, 18 yılda faizsiz ve eşit taksitle gerçekleştirecek. Binası orta hasarlı olanlar için de çalışmalar devam ediyor. Bu binalarda 1 yıl içerisinde güçlendirme çalışmaları yapılacak. Güçlendirme süreci bakanlık ve yerel yönetimlerin teknik ve maddi desteğiyle sağlanacak. Az hasarlı ya da hasarsız olan ancak dönüşüm yaptırmak isteyenler de yalnız bırakılmayacak. Bu kişiler de 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile sağlanan kira ve faiz desteği ile harç ve vergi imkanından faydalanacak.

Tek rayiç fiyat

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 ay içinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın konut inşa sürecine başlayacağını açıklamıştı. AFAD koordinasyonunda devam eden taşınma ve kira yardımları konusunda ise vatandaşların muhtarlık ve koordinasyon merkezlerine başvurarak ihtiyaçlarını iletebileceklerini açıklayan Bakan Kurum, “Taşınma sürecinde mağduriyet yaşanmaması için tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda taşıma şirketlerine tek bir rayiç fiyat belirlenmesi, ikinci bir fiyat uygulamasına izin verilmeyeceği ve tespitimiz halinde cezai işlemlerin yapılacağı tebliğ edildi” diye konuştu.

İzmir’de taşınma ve kira yardımı kapsamında 11 milyon lira ödeme yapıldı. DASK Bayraklı’da mobil bir ofis ile sigortalı konutlar için süreci yürütecek. 30 bin lira eşya yardımı ile ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacak.

İnşaatçılar pazartesi günü toplanıyor

Kentsel dönüşüm konusundaki önemli adımlardan birini ise inşaatçılar kendi bünyelerinde atmaya hazırlanıyor. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Milliyet’e yaptığı açıklamada pazartesi günü toplanacaklarını; hem İzmir’de yapılacak çalışmalara verebilecekleri destekleri görüşüp, hem de Türkiye’nin ‘kanayan yarası’ olarak riskli binalar konusunda yapılabileceklere yönelik bir bilinçlendirme atağına başlayacaklarını söyledi. Maddi destek, ekipman ve iş gücü gibi katkılar konusunda ortaya çıkacak imkanları ise bakanlığa ileteceklerini anlatan Durbakayım, “İzmir’de şantiyelerimiz var, arkadaşlarımız sahada. Elimizden gelen desteği sağlamak için bir araya geliyoruz. Tabii birkaç günlük destek değil, kalıcı destekler için çalışacağız. Riskli binaların böyle durması bizi çok rahatsız ediyor. Türkiye’nin pek çok şehrinde insanlar psikolojik olarak rahatsız. Bunu el birliği ile artık çözmeliyiz. Hem işini doğru yapamayan aç gözlü müteahhit, hem de bir metrekare büyük konut için dönüşümün önünde duran tüketici konusunda sıkıntıları aşmak istiyoruz. Bu depremlerin bizlere bu kadar zarar vermesini önlemeliyiz. Biz göreve hazırız” açıklamasını yaptı.

Bakanlık sitesinden öğrenilebilir

İzmir’de hasar tespit çalışmaları kapsamında ev sahipleri bilgilendiriliyor. Ancak ulaşılamayan kişiler, binalarının hasar durumunu hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenebiliyor. Bakan Murat Kurum, “Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilir” dedi.

Binası hasarsız ve az hasarlı vatandaşların binalarını dönüştürmek istemeleri durumunda 6306 sayılı Kanun kapsamında çeşitli imkanlar sağlanıyor. Yapısı riskli olarak tespit edilmesi durumunda; bankalardan kullanacağı kredilere bakanlık tarafından faiz desteği veriliyor. Ödemesiz dönem de içeren vade süreci dışında kira yardımı uygulanıyor. Malik ve kiracı olmak üzere ayrılan ödeme kalemleri, şehirlere göre farklılık gösteriyor. 2019 yılı uygulamasında şehirlere göre kira yardımları 715-2.300 lira arasında bulunuyor. Ayrıca harç muafiyeti imkanları da var.