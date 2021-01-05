İzmirli işletmelere deprem desteği

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng yaptığı açıklamada, “Küçük işletmelerin her zaman yanındayız. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu dönemde başlattığımız #kücükisletmemicin hareketine, bu kez İzmir’deki depremden zarar gören küçük işletmelere destek olmak için devam ediyoruz” dedi.