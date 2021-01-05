05.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İzmirli işletmelere deprem desteği
Metro Türkiye’nin pandemiden etkilenen yeme içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemek için 2020 yılı nisan ayında başlattığı ve bugüne kadar 1500 küçük işletmeye katkı sağlayan ‘Küçük İşletmem İçin’ hareketi bu kez İzmirli işletmelere destek oluyor. 2020 yılı ekim ayında İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen küçük işletmelere destek için harekete geçen Metro Türkiye, işletmelerin içinde bulundukları zor durum ile ilgili farkındalık yaratmayı ve faaliyetlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Hareket kapsamında Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından tespit edilen 170 işletmeye işletme başına 2 bin TL olmak üzere toplam 340 bin TL’lik destek sağlandı.
Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng yaptığı açıklamada, “Küçük işletmelerin her zaman yanındayız. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu dönemde başlattığımız #kücükisletmemicin hareketine, bu kez İzmir’deki depremden zarar gören küçük işletmelere destek olmak için devam ediyoruz” dedi.