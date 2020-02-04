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    HaberlerEkonomi Haberleri Japonya 70 yaşına kadar çalışmanın önünü açıyor
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    04.02.2020 - 10:56 | | AA

    Japonya 70 yaşına kadar çalışmanın önünü açıyor

    Japonya'da hükümet, çalışanların 70 yaşına kadar işlerine devam etmelerini sağlayan tasarıyı kabul etti.

    Japonya 70 yaşına kadar çalışmanın önünü açıyor

    Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Bakanlar Kurulunun kabul ettiği yeni çalışma düzenlemesi tasarısı, şirketleri çalışanlarını emeklilik yaşını doldurduktan sonra iş gücü içinde tutmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

    Yasal bağlayıcılığı olmayan tasarıyla şirketlere bir çalışanın emeklilik yaşı olan 65'i doldurmasının ardından 70 yaşına kadar işini sürdürmesini sağlamak için 5 seçenek sunulacak.

    Şirketler emeklilik yaşını kurumsal olarak artırabilecek, kaldırabilecek veya herhangi bir çalışanın emeklilik yaşı ötesinde çalışmasına müsaade edebilecek.

    Öte yandan şirketler emekliliği dolan çalışanlarını sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bazı operasyonlarını emeklilerin kurduğu şirketlere taşeron olarak aktarmaya teşvik edilecek.

    Hükümet, 6 yasada değişiklik gerektiren tasarıyı bugün meclise sunmayı planlıyor. Düzenlemenin Nisan 2021'de yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

    Japonya, azalan ve yaşlanan nüfusu nedeniyle iş gücündeki daralmadan muzdarip durumda bulunuyor.

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