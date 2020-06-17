BİST110.9400.00EURO7.70-0.04USD6.83-0.05ALTIN380.220.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Japonya'da 11 yıl sonra ilk kez yaşandı!
    ABONE OL
    17.06.2020 - 07:34 |

    Japonya'da 11 yıl sonra ilk kez yaşandı!

    Japonya'ın ihracatı 2009'dan bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

    Japonya'da 11 yıl sonra ilk kez yaşandı!

    Japonya'nın ihracatı Mayıs ayında 2009 global finansal krizinden bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

    ABD'ye araç sevkiyatlarının azalmasının etkisi ile Mayıs ayında Japonya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,3 düşüyle 4,18 trilyon yen oldu.

    Bu, Eylül 2009'dan bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Ekonomistler ise mayıs ayında ihracatın yüzde 26,1 azalmasını bekliyorlardı.

    Mayıs ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 azalarak 5,01 trilyon yen oldu.

    Dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 833,4 milyar yen olarak gerçekleşti. Beklenti 1,07 trilyon açık verileceği yönündeydi.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yasak var mı? Hangi illere giriş çıkış yasağı getirildi?

    Şehirler arası yasak var mı? Hangi illere giriş çıkış yasağı getirildi?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Son dakika...MSB ilk görüntüleri paylaştı! Başarıyla sürüyor...

    Son dakika...MSB ilk görüntüleri paylaştı! Başarıyla sürüyor...

    Sıradaki Haber