BİST120.1510EURO6,560,04USD6,060,02ALTIN308,130,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kablosuz kulaklığın pazar payı artıyor
    ABONE OL
    17.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kablosuz kulaklığın pazar payı artıyor

    Kablosuz kulaklıklara talep giderek artıyor. Sektörde en yeni trend ise üç boyutlu ses teknolojisi. Ses teknolojilerinde Sennheiser, Astell&Kern, Audiocodes, Grandstream gibi markaların dağıtıcısı olan Bircom’un CEO’su Can İlkhan, Sennheiser gibi markaların bu özellikteki kulaklıklarının her bir kapsülün üzerindeki mikrofonlar sayesinde 3 boyutlu ses kaydı yaptığını söyledi.

    Kablosuz kulaklığın pazar payı artıyor

     

    İlkhan, “Ayrıca gürültü filtreleme, ortam sesini de duyarak müzik dinleyebilme gibi fonksiyonlara da sahipler. Kablosuz teknolojiler, kablolu teknolojileri yavaş yavaş geride bırakırken yeni bluetooth standartlarıyla 24bit yüksek kalitede müzik dinlemek de artık mümkün” dedi.

    Kablosuz müzik ve ses sistemlerinin pazar payı anlamında Türkiye’de kablolu sistemleri yakalamaya başladığını da dile getiren İlkhan, “Geçen yıl kablosuz kulaklıklar kablolu kulaklıklara nazaran çok daha fazla tercih edildi. 2019’da da Sennheiser Momentum True Wireless kulaklık giyilebilir ses teknolojileri segmentinde önemli bir pay aldı” diye konuştu. İlkhan, kulaklık pazarının her yıl büyüdüğünü aktararak, kendilerinin de bu yıl yüzde 30 büyümek istediğini kaydetti.

    Milliyet'te Gündem 17.02.2020İşte Türkiye ve dünyadaki günün öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Yılında Ramazan Bayramı hangi günler idrak edilecek?

    Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Yılında Ramazan Bayramı hangi günler idrak edilecek?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    İşte en çok beğenilen motorlar

    İşte en çok beğenilen motorlar

    Sıradaki Haber