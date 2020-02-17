Kablosuz kulaklığın pazar payı artıyor

İlkhan, “Ayrıca gürültü filtreleme, ortam sesini de duyarak müzik dinleyebilme gibi fonksiyonlara da sahipler. Kablosuz teknolojiler, kablolu teknolojileri yavaş yavaş geride bırakırken yeni bluetooth standartlarıyla 24bit yüksek kalitede müzik dinlemek de artık mümkün” dedi.

Kablosuz müzik ve ses sistemlerinin pazar payı anlamında Türkiye’de kablolu sistemleri yakalamaya başladığını da dile getiren İlkhan, “Geçen yıl kablosuz kulaklıklar kablolu kulaklıklara nazaran çok daha fazla tercih edildi. 2019’da da Sennheiser Momentum True Wireless kulaklık giyilebilir ses teknolojileri segmentinde önemli bir pay aldı” diye konuştu. İlkhan, kulaklık pazarının her yıl büyüdüğünü aktararak, kendilerinin de bu yıl yüzde 30 büyümek istediğini kaydetti.