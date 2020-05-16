Kaçak geçişe mesafe ayarı

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, daha önce kaçak geçilen güzergâhın en uzun mesafesi esas alınırken, yönetmelik değişikliğiyle, ücret ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafe göz önüne alınacak. Köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş - çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası verilecek.



Söz konusu idari para cezası, daha önce 10 katı olarak uygulanıyordu. Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, bu geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlere ise ceza uygulanmayacak.