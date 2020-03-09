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    09.03.2020 - 12:47 |

    Kadın çalışan sayısı 1.700’ü aştı

    Ev hanımları ile okuyan kız öğrencilere mağazalarında part-time çalışma imkanı sunan ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, “İş hayatında kadın sayısının artması ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu bilinçle hareket ederek kadın çalışan sayımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz” dedi

    Kadın çalışan sayısı 1.700’ü aştı

    Kadın çalışan sayısını sürekli artıran Onur Marketler’de Şubat 2020 itibariyle çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı. 8 Mart dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, şirket olarak kadın çalışanlar için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi.

    Hayatın her alanına değer katan kadınlara destek olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Cemal Özen, kadınlara tam zamanlı çalışma imkanları sunduklarını ayrıca, ev hanımı ve öğrenci kızların sosyal yaşamlarına uygun kendi müsait saatlerinde mağazalarımızda part-time çalışabildiklerini söyledi.

    "KADIN ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

    Özen "Şubat ayı sonu itibarıyla kadın çalışan sayımız 1.700’ü geçmiş durumda. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza dün olduğu gibi yarın da pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz. Kadın çalışanlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

      Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptıABD'de ana yolda giden bir erkek sürücü, yan şeridindeki araçtaki kadın sürücüye hakarette bulundu. Erkek sürücü, bu sırada hareket halindeki başka bir araca çarparken, o anlar görüntülendi.
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