Kadın çalışan sayısı 1.700’ü aştı

Kadın çalışan sayısını sürekli artıran Onur Marketler’de Şubat 2020 itibariyle çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı. 8 Mart dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, şirket olarak kadın çalışanlar için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi.

Hayatın her alanına değer katan kadınlara destek olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Cemal Özen, kadınlara tam zamanlı çalışma imkanları sunduklarını ayrıca, ev hanımı ve öğrenci kızların sosyal yaşamlarına uygun kendi müsait saatlerinde mağazalarımızda part-time çalışabildiklerini söyledi.

"KADIN ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Özen "Şubat ayı sonu itibarıyla kadın çalışan sayımız 1.700’ü geçmiş durumda. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza dün olduğu gibi yarın da pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz. Kadın çalışanlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.