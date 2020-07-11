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    HaberlerEkonomi Haberleri Kadın kooperatiflerine 150 bin lira hibe
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    11.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kadın kooperatiflerine 150 bin lira hibe

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında kadın kooperatiflerine kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75’e, diğer bölgelerde yüzde 50’ye kadar olmak üzere 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini bildirdi.

    Kadın kooperatiflerine 150 bin lira hibe

    Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen KOOP-DES Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Pekcan, 300 civarında kadın kooperatifi bulunduğu bilgisini verdi.
    KOOP-DES Programı kapsamında ilk aşamada kadın kooperatiflerini daha sonra da tüm kooperatifleri destekleyeceklerini, kadının güçlenmesini ön planda tuttuklarını belirten Pekcan şunları söyledi:

    Başvuru başlıyor

    “Yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evleri, yazılım, halıcılık, arıcılık, balıkçılık, okul servisleri kooperatif faaliyetlerini destekleyeceğiz. Belki en iyi şekilde kadın şoförlerimiz çocuklarımıza ihtimam gösterebilir. Kadın kooperatiflerimizin faaliyetlerinde makine ekipman alımı, sergi ve fuar katılımı, nitelikli personel istihdam desteği vermeyi planlıyoruz. Kadın kooperatiflerine kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75’e, diğer bölgelerde yüzde 50’ye kadar olmak üzere 150 bin liraya kadar hibe destek vereceğiz.”

    Pekcan, projeler için 15 Temmuz’dan itibaren 81 ilin ticaret müdürlüklerine başvuru yapılabileceğini ifade ederek, bu doğrultuda KOOP-DES uygulama ve değerlendirme kılavuzu ile rehber dokümanlar hazırladıklarını söyledi.

    Melek ağı kuruluyor

    Kooperatiflerin dışında kadın ve genç girişimcilere yönelik de eğitim ve desteklerin bulunduğunu belirten Pekcan şöyle dedi:
    “Kadın Girişimcilik Fiziki Network Programı’nı, Ulusal Kadın Girişimci Network Programı’nı, Melek Yatırımcı Ağı Projesi’ni oluşturuyoruz ki ‘Projesi olan kadınlarımıza bir de yatırımcı desteği verebilir miyiz?’ bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz.”

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