Kadın mühendis istihdam edecek

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, projeyle teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmayı amaçladıklarını belirterek, “‘Geleceği Yazan Kadınlar’ olmak üzere geçmiş yıllarda kadın istihdamına yönelik pek çok projeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, ŞanslarEşit’ prensibiyle hayata geçirdiğimiz programımızla iş hayatına yeni atılmayı planlayan ve iş deneyimi bulunan kadın mühendislerimize yeni iş imkanları sunacağız” dedi.