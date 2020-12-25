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25.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Kadın mühendis istihdam edecek

Turkcell, kadın mühendis istihdamına yönelik yeni bir proje başlatıyor. Proje iş hayatına yeni atılacak kadın mühendislerle, çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış deneyimli kadın profesyonelleri hedefliyor. Öğrenci ve yeni mezun kadın mühendis katılımcılar, 6 haftalık online eğitim programına alınacak. Eğitim sonunda projelerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, Turkcell’de çalışma fırsatı yakalayacak.

Kadın mühendis istihdam edecek

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, projeyle teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmayı amaçladıklarını belirterek, “‘Geleceği Yazan Kadınlar’ olmak üzere geçmiş yıllarda kadın istihdamına yönelik pek çok projeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, ŞanslarEşit’ prensibiyle hayata geçirdiğimiz programımızla iş hayatına yeni atılmayı planlayan ve iş deneyimi bulunan kadın mühendislerimize yeni iş imkanları sunacağız” dedi.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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