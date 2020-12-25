25.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kadın mühendis istihdam edecek
Turkcell, kadın mühendis istihdamına yönelik yeni bir proje başlatıyor. Proje iş hayatına yeni atılacak kadın mühendislerle, çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış deneyimli kadın profesyonelleri hedefliyor. Öğrenci ve yeni mezun kadın mühendis katılımcılar, 6 haftalık online eğitim programına alınacak. Eğitim sonunda projelerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, Turkcell’de çalışma fırsatı yakalayacak.
Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, projeyle teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmayı amaçladıklarını belirterek, “‘Geleceği Yazan Kadınlar’ olmak üzere geçmiş yıllarda kadın istihdamına yönelik pek çok projeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, ŞanslarEşit’ prensibiyle hayata geçirdiğimiz programımızla iş hayatına yeni atılmayı planlayan ve iş deneyimi bulunan kadın mühendislerimize yeni iş imkanları sunacağız” dedi.