Temin ettiği bu kaynaktan yola çıkarak Yöneten Kadına Güç Katan Paket’i hazırlayan bankanın paketinden IFC KOBİ tanımına uyan, yüzde 51 ve üzeri kadın ortaklığı bulunan veya CEO, COO, başkan veya başkan yardımcısı pozisyonlarında en az bir kadın ile yüzde 20 ve üzeri kadın ortaklığı olan kurumlar yararlanabiliyor. Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek şu bilgileri verdi:

Eğitim de içeriyor

“Paket kapsamında, avantajlı şartlarda finansmana erişim ve katma değerli bankacılık ürün ve hizmetlerimizde ücret muafiyetinin yanı sıra, bilanço yönetimi, finansal analiz ve dış ticaret konularında uzman ekiplerimiz tarafından eğitimler veriyoruz. Ayrıca akaryakıt indirimi, ücretsiz sağlık ve güzellik uygulamaları gibi asistans hizmetleri de sağlıyoruz.”