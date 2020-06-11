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    11.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kadına güç katan paket

    Alternatif Bank, geçtiğimiz aylarda yurtdışı fonlama programı kapsamında IFC’den kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolar kaynak sağladı.

    Kadına güç katan paket

    Temin ettiği bu kaynaktan yola çıkarak Yöneten Kadına Güç Katan Paket’i hazırlayan bankanın paketinden IFC KOBİ tanımına uyan, yüzde 51 ve üzeri kadın ortaklığı bulunan veya CEO, COO, başkan veya başkan yardımcısı pozisyonlarında en az bir kadın ile yüzde 20 ve üzeri kadın ortaklığı olan kurumlar yararlanabiliyor. Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek şu bilgileri verdi:

    Eğitim de içeriyor

    “Paket kapsamında, avantajlı şartlarda finansmana erişim ve katma değerli bankacılık ürün ve hizmetlerimizde ücret muafiyetinin yanı sıra, bilanço yönetimi, finansal analiz ve dış ticaret konularında uzman ekiplerimiz tarafından eğitimler veriyoruz. Ayrıca  akaryakıt indirimi, ücretsiz sağlık ve güzellik uygulamaları gibi asistans hizmetleri de sağlıyoruz.”

    Fünye ile patlatılan şüpheli paketten 'uyuşturucu' çıktıGaziantep'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içindeki poşetlerde çıkan uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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