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    05.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Kadınlar Hepimizin Yarınları’ diyecek

    Garanti BBVA, bu yıldan başlayarak, dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlarda, 8 Mart haftası boyunca Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananlarına yer verecek.

    ‘Kadınlar Hepimizin Yarınları’ diyecek

    Garanti BBVA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadınlar Hepimizin Yarınları” diyerek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

    Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, güçlü bir ekonominin ve toplumsal kalkınmanın, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek her alanda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

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