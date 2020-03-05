‘Kadınlar Hepimizin Yarınları’ diyecek

Garanti BBVA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadınlar Hepimizin Yarınları” diyerek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.



Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, güçlü bir ekonominin ve toplumsal kalkınmanın, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek her alanda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesiyle mümkün olacağını söyledi.