Kadınlara iş hayatında eşitlik

Birçok ülkenin daimi temsilcileri, parlamenterleri, sivil toplum örgütleri ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı etkinlikte DeFacto CFO’su Önder Şenol da, ‘Liderlik pozisyonlarında özgün olma endişesi: Konunun özü ve başa çıkma yöntemleri’ başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.Şenol, otantik liderlik anlayışıyla ilgili “Öncelikle kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. Hissettiklerimiz ile söylediklerimiz veya yaptığımız şeyler arasında tutarlı bir davranış sergilemeli ve değerlerimizi temel alan seçimler yapmalıyız” dedi.



Önder Şenol, DeFacto’nun yürüttüğü kadın odaklı sorumluluk projeleri hakkında da bilgi vererek, “Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz. Çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için sürekli yatırım yapıyoruz. ‘Mutluluk Direktörlüğü’ birimini kurduk. Mutlu Kadın Hareketi’ni başlattık. BM Kadınları Güçlendirme İlkeleri’ne (WEPs) imzacı olduk” diye konuştu.