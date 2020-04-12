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    12.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kadınlara yönelik sosyal yardım arttı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şartlı doğum yardımının 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarın da 325 liraya çıkarıldığını bildirdi.

    Kadınlara yönelik sosyal yardım arttı

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61’ini kadınların oluşturduğunu da belirtti.

    Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle artırıldığını ifade ederek, “Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık” bilgisini verdi.

    Bakan Selçuk, 2003’ten bu yana çocuk ve kadınlar için şartlı sağlık yardımı, şartlı gebelik yardımı, şartlı doğum yardımı ve şartlı lohusalık yardım programları gibi Sağlık Yardım Programları, 2012’den bu yana da eşi vefat etmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını bildirdi.

    1.3 milyona ulaştı

    2019’da sağlık programları kapsamında 1.3 milyon kişi için 433 milyon, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon ödeme yaptıklarını aktaran Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sosyal koruma alanına ilişkin bütün hizmetlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlattı.

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