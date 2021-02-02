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02.02.2021 - 16:03 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Kafeterya alanı kiralaya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek.

Kafeterya alanı kiralaya verilecek

Ordu-Giresun Havalimanı Terminal Binasında bulunan 211 m²’lik mahal ilanda belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilecek.

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