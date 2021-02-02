Kafeterya alanı kiralaya verilecek

Ordu-Giresun Havalimanı Terminal Binasında bulunan 211 m²’lik mahal ilanda belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Detaylar için tıklayınız
4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Video ortaya çıktıManisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 arkadaştan Serkan Zangal (23), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24), ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Gençler, görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına veda ediyor.