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    HaberlerEkonomi Haberleri Kafkas Üniversitesi'ne personel alınacak
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    28.10.2020 - 13:58 |

    Kafkas Üniversitesi'ne personel alınacak

    Kafkas  Rektörlüğü  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkez  Müdürlüğü personel alınacağını açıkladı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    Kafkas Üniversitesi'ne personel alınacak

    Kafkas  Rektörlüğü  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkez  Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü  maddesinin B  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 92 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

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