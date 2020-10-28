Kafkas Üniversitesi'ne personel alınacak

Kafkas Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 92 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

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