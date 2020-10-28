28.10.2020 - 13:58 |
Kafkas Üniversitesi'ne personel alınacak
Kafkas Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü personel alınacağını açıkladı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...
Kafkas Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 92 sözleşmeli sağlık personeli alacak.
Çalınan aracının peşinden böyle koştuİstanbul Anadolu Yakası'nda satışa çıkarılan araçlarda deneme sürüşü yaptıktan sonra, araç sahiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak aracı çalan şüpheli yakalandı. Üsküdar'da şüphelinin sürücü koltuğundayken araç sahibinin araçtan inmesi ve şüphelinin otomobili kaçırması kameralara yansıdı.