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    HaberlerEkonomi Haberleri Kahve zinciri konkordatodan çıkıyor
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    11.09.2020 - 17:25 | | İHA

    Kahve zinciri konkordatodan çıkıyor

    Geçtiğimiz yıl Mart ayında konkordato başvurusunda bulunan kahve zinciri, şartlarını yerine getirip, borçlarını yapılandırarak, konkordato çıkış sürecine girdi.

    Kahve zinciri konkordatodan çıkıyor

    Gloria Jean’s Coffees'in bünyesinde olduğu Grup DNC CEO'su Mehmet Dinçerler, verimlilik odaklı yeni bir iş modeli benimseyerek çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, konkordato kararı aldığımız 2019 yılı sonunda tüm hedeflerimize ulaşılmış, tasarruf tedbirlerinin olumlu katkısı ile 2020 yılı için arzulanan karlılık hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerlerken ve tüm gerekli tedbirleri almışken, dünya ekonomisini ve sağlığı derinden sarsan Covid-19 tüm hedefleri alt üst etmiştir. Bu olumsuz koşullara rağmen yeni normal sürecinde yüzde 10’luk büyüme kaydedilmiştir. Konkordato sürecine girdiğimizden beri 7 tanesi pandemi dönemi içerisinde olmak üzere 20 yeni şube açtık, karlılığımızı arttırdık ve her zamankinden sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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