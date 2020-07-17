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    HaberlerEkonomi Haberleri Kaliteli süte ‘ayrı’ fiyat
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    17.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kaliteli süte ‘ayrı’ fiyat

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sütte kaliteyi artırmayı hedefleyen mevzuat düzenlemesini yaparak, yağ ve protein değerleri açısından kaliteli sütü ayrı fiyatlamaya başlayacaklarını söyledi.

    Kaliteli süte ‘ayrı’ fiyat

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Pakdemirli, “Kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için 2020 yılında öncelikle pilot olarak belirlediğimiz Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerimizi, 2 yıl sonra ise tüm illerimizi ‘sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi’ kapsamına alarak, sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz” dedi.

    Sıcak sigortası

    Pakdemirli, ziraat odalarının sigortalı üretici sayısını artırmak için yapacağı çalışmaların TARSİM’in yaygınlaşması adına çok faydalı olacağının altını çizerek şunları söyledi:

    “Ayrıca bu yıl yaşanan aşırı sıcak afetini de TARSİM kapsamına almak için çalışmaları başlattık. TARSİM sigortası yaptırmamış üreticilerimizin ise il-ilçe hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra valilikler aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından İl Acil Destek Ödeneği talep edilecektir.”
    TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da, “Sektöre daha fazla destek verilmesini istiyoruz. 200’e yakın ülkeye 2 bine yakın ürün ihraç ediyor, 5 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek ekonomiye katkı sunuyoruz” dedi.

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