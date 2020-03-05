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    HaberlerEkonomi Haberleri Kalkınma ajanslarında aslan payı ‘Doğu’nun
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    05.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kalkınma ajanslarında aslan payı ‘Doğu’nun

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinden bu yıl kalkınma ajanslarına ayrılacak 331 milyon 755 bin liralık transfer ödeneğinin yüzde 85’lik kısmının dağılımı belirlendi. 281 milyon 991 bin 750 liralık bu kısımdan en yüksek pay Van, Muş, Bitlis, Hakkari’yi kapsayan kalkınma ajansına tahsis edilecek.

    Kalkınma ajanslarında aslan payı ‘Doğu’nun

    2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden ayrılması kararlaştırılan kalkınma ajanslarının bu yılki transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira oldu. Bu ödeneğin yüzde 85’lik kısmına denk gelen 281 milyon 991 bin 750 liralık kısmının ajanslar arasındaki dağılımı Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi ve nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

    Performansa pay

    Ödeneğin yüzde 15’i de (49 milyon 763 bin 250 lira) ajansların geçen yılki performansına göre yıl içinde bakanlık tarafından aktarılacak.

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