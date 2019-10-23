Kampüslere yüksek hızlı internet

1 milyon kişiye hizmeti ulaştırdıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerini kapsamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ücretsiz 1 GB

Kampüslerdeki Turkcell Wi-Fi noktalarında tüm operatör abonelerine ücretsiz aylık 1 GB internet sunuluyor.