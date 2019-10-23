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    HaberlerEkonomi Haberleri Kampüslere yüksek hızlı internet
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    23.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kampüslere yüksek hızlı internet

    Turkcell’in yeni hayata geçirdiği proje ile üniversite öğrencileri kampüslerinde yüksek hızlı internet kullanabilecek. Şirket bu hizmeti Türkiye genelinde Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu 50’den fazla üniversite kampüsünde başlattı.

    Kampüslere yüksek hızlı internet

    1 milyon kişiye hizmeti ulaştırdıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerini kapsamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

    Ücretsiz 1 GB

    Kampüslerdeki Turkcell Wi-Fi noktalarında tüm operatör abonelerine ücretsiz aylık 1 GB internet sunuluyor.

    Kampüslere yüksek hızlı internet

     

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