23.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kampüslere yüksek hızlı internet
Turkcell’in yeni hayata geçirdiği proje ile üniversite öğrencileri kampüslerinde yüksek hızlı internet kullanabilecek. Şirket bu hizmeti Türkiye genelinde Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu 50’den fazla üniversite kampüsünde başlattı.
1 milyon kişiye hizmeti ulaştırdıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerini kapsamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ücretsiz 1 GB
Kampüslerdeki Turkcell Wi-Fi noktalarında tüm operatör abonelerine ücretsiz aylık 1 GB internet sunuluyor.