Kamu bankaları faiz indirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılına hedefler ve projeksiyonlar doğrultusunda olumlu bir başlangıç yapıldığını bildirdi. Albayrak, “Türkiye İçin Değişim Başlıyor” programı kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenen “Kahramanmaraş İş Dünyası Buluşması”nda, geçen yılı enflasyonda, kurda, faizlerde ve büyümede tüm olumsuz beklentilerin üzerinde bir performansla kapattıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. 2018 Ekim’de yüzde 25.2 olan enflasyon, 2019 eylül ve ekimde tek haneyi gördü ve yılı yüzde 11.8 ile kapattı. Yüzde 4.9’luk hedefimizi de yakalayacağız. ‘Enflasyonla mücadelenin sağladığı başarı sonrasında Merkez Bankası hamleleriyle başlayan faizlerdeki düşüş süreci de devam ediyor.”

Hızla geriliyor

Bakan Albayrak, “Merkez Bankası’nın politika faizini 11.25’e indirmesine paralel olarak kredi faizleri de hızla gerilemeye devam ediyor. Böylece, bir önceki yılın ocak ayına göre ticari kredi faizleri ortalama 14 puan, konut kredisi faizleri ortalama 14 puan, ihtiyaç kredisi faizleri 16 puan, taşıt kredisi faizleri ise 15 puanın üzerinde geriledi. Bildiğiniz gibi kamu bankalarımız faiz konusunda, piyasaların canlanması konusunda öncü bir rol üstleniyor ve elini taşın altına koyuyor” dedi.

‘Kıskanıyorlar’

Albayrak, şunları söyledi:

“Buraya gelirken kamu bankaları yöneticileriyle bir araya geldik. İşler iyi gidiyor, bunları faizlere nasıl yansıtabiliriz derken sağolsun 3 genel müdürümüzle konuştuk. Yeniden bir indirim görüştük. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. Bu indirimler kayıp değil, reel sektöre kazanç olarak yansıyacak. Bunu gören basiretli bankacılık daha çok kazanıyor ve büyüyor. O yüzden çok kıskanıyorlar. Bu adımların tüm bankalara da örnek olmasını temenni ediyorum.”

Tek seferde 11 milyar $

Ocak ayındaki Eurobond ihalesi ile ilgili bilgi veren Bakan Albayrak şöyle konuştu:

“Uluslararası sermaye piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor. İhraç aynı zamanda, 2007 yılından bu yana ülkemiz tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilmiş ilk çift dilim ihraç, aynı anda iki vadede birden gerçekleştirilen bir ihraç olma özelliğini taşımaktadır. İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.”

‘Büyüme yüzde 5’i aşabilir’

Makro ekonomik göstergeleri yorumlayan Bakan Albayrak şunları söyledi:

“Daha yeni başladık. Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır. 2020 Ocak rakamlarına baktığımızda tüm rakamlar, beklentilerimizin üzerinde gelmeye başladı. Ocak böyle, şubat ve mart bunun takip eden nitelikte gelirse çok net söylüyorum, 2020’nin ilk çeyreği yüzde 5 baz büyümenin üzerindeki rakamları konuşabiliriz.”

‘150 bin istihdam sağlandı’

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenen “Osmaniye İş Dünyası Buluşması”na da katılan Bakan Albayrak, İVME Finansman Paketi’ne ilişkin “Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50.2 milyar lira kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar lirası yatırıma dönüştü” dedi. Albayrak, şöyle devam etti: “Aralık sonu itibarıyla kamu bankaları aracılığı ile dedik inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü toparlanma malumunuz, yüzde kaçlara indik, 0,99. Sonra dedik sıfır konutlarla alakalı kaç 0.79. 0.79 son yirmi yılın en düşük bir iki oranından bir tanesidir. Bu paketlerle birlikte sadece şu birkaç aylık süreçte kredilerinden yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 250 bine ulaştı. Yine ekim sonunda kamu bankalarımız aracılığı ile devreye aldığımız İstihdam Odaklı Kredi Paketi (İSTOD) ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. Toplamda yaklaşık 35 milyar lira kredi tahsis edildi.”

Sigortanın finanstaki payı artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yetkilileriyle bir araya geldiklerini duyurdu. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları ele aldıklarına işaret ederek, “Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak” dedi.