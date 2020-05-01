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    01.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kamu bankaları ihtiyacı karşıladı

    Kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi ile birlikte hayata geçirilen ‘Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi’ kapsamında bugüne kadar 4.5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar lira tutarında kredi tahsisi yapıldı.

    Kamu bankaları ihtiyacı karşıladı

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada; Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan vatandaşların yüzde 86’sına kredi kullandırılırken, kişi başına kullandırım ortalamasının 6 bin lira tutarında olduğu vurgulandı. Böylece üç kamu bankası ‘Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi’ne her 100 başvurunun 86’sını karşılamış oldu.

    Diğer taraftan kredi başvurusunda bulunanlardan; hanehalkı geliri 5 bin lira üstünde olanların, eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan halen burs alan öğrencilerin, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların ise kredi talepleri olumlu sonuçlandırılamadığı açıklanırken, bu kapsamdaki vatandaşlara başvuru yapılan banka tarafından SMS ile bilgi verildiği belirtildi.

    Çözüm imkânı

    Bu süreçte aynı amaçla birden çok kamu bankasına başvuruda bulunmuş olan vatandaşların ise kredi başvurusu, bir banka tarafından sonuçlandırılırken; değerlendiren banka tarafından vatandaşlara SMS ile bilgilendirilme yapıldığı ifade edildi.

    Açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşların bireysel ihtiyaç desteği kredisi taleplerinin karşılanmasının, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, yapılmış olan başvuruların bir kısmıyla ilgili çözüm imkanları için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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