Kamu bankaları ihtiyacı karşıladı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada; Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan vatandaşların yüzde 86’sına kredi kullandırılırken, kişi başına kullandırım ortalamasının 6 bin lira tutarında olduğu vurgulandı. Böylece üç kamu bankası ‘Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi’ne her 100 başvurunun 86’sını karşılamış oldu.

Diğer taraftan kredi başvurusunda bulunanlardan; hanehalkı geliri 5 bin lira üstünde olanların, eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan halen burs alan öğrencilerin, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların ise kredi talepleri olumlu sonuçlandırılamadığı açıklanırken, bu kapsamdaki vatandaşlara başvuru yapılan banka tarafından SMS ile bilgi verildiği belirtildi.

Çözüm imkânı

Bu süreçte aynı amaçla birden çok kamu bankasına başvuruda bulunmuş olan vatandaşların ise kredi başvurusu, bir banka tarafından sonuçlandırılırken; değerlendiren banka tarafından vatandaşlara SMS ile bilgilendirilme yapıldığı ifade edildi.

Açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşların bireysel ihtiyaç desteği kredisi taleplerinin karşılanmasının, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, yapılmış olan başvuruların bir kısmıyla ilgili çözüm imkanları için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.