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    HaberlerEkonomi Haberleri Kamu bankalarından KOBİ’lere destek
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    27.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kamu bankalarından KOBİ’lere destek

    Kamu bankaları, KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket’ini hayata geçirdiğini duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan ortak açıklama ile Mikro İşletmeler Destek Paketinin detayları paylaşıldı. Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ’lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere temel maliyetlerinin karşılaması, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesi, tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflendi.

    Kamu bankalarından KOBİ’lere destek

    Kredi Garanti Fonu teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11.5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL’ye kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL’ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak.

    Firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90’lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek.

    Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

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