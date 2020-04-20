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    20.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kamu bankalarının desteği ilaç oldu

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi için kamu bankalarının sağladığı destekler vatandaşlara ve küçük işletmelere ilaç oldu.

    Kamu bankalarının desteği ilaç oldu

    Ziraat Bankası’nın hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterileri için hayata geçirdiği ‘Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’ne internetten başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye gitmeden internet ya  da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

    Lojistik sektöründe çalışan Murat Piri, AA’ya yaptığı açıklamada virüsten kaynaklanan süreç sebebiyle paraya ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Kriz geçene kadar bir nebze ilaç oldu” dedi.

    Piri başvurunun 3 gün gibi kısa bir sürede sonuçlandığını vurguladı.

    İmdada yetişti

    Kredi kullanan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı Süleyman Akgümüş de, “Bu kredi paraya ihtiyacı olanların yarasına en azından merhem olur” dedi.

    Halkbank’ın “Esnaf Destek Paketi” de küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor. Edirne’deki Arslanzade Şekerlemeci Halkbank’tan “Esnaf Destek Paketi” kapsamında aldığı krediyle üretimine devam ediyor.

    İş yeri sahibi Arif Meriç, AA’ya, “Öyle bir imdadımıza yetişti ki devletimiz ve Halkbank, bizlere kredi musluklarını açtı. Bizleri öyle ferahlattılar ki ben hiçbir işçimi çıkarmadım” dedi.

    Eskişehir’de araç tamirhanesi sahibi Yasemin Döner de, Halkbank esnaf destek paketi ile koronavirüs salgınında rahat nefes aldığını söyledi.

    Döner, “Devletimizin Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank’ın sunduğu Esnaf Destek Paketine başvurdum. Kefil istenmedi, sadece vergi levhası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı istediler. İki gün sonra para hesabıma geçti” dedi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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