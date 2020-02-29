‘Kamu disiplini var potansiyel aşılır’

Kouame, Dünya Bankası ve TÜSİAD iş birliğiyle düzenlenen, Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Ocak 2020-Küresel Beklentiler Raporu”nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, raporda özellikle borç birikimi, yatırımlar ve üretkenliğe değinildiğini aktararak, raporun, yükselmekte olan piyasa ekonomilerinin geniş tabanlı bir borç birikimi yaşadığını, bunun sebebinin hükümetlerin uyguladığı düşük faiz oranları olduğunu gösterdiğini söyledi. Kouame, “Türkiye’deki kamu borcu çok düşük seviyelerde, hatta yükselmekte olan ülkeler arasında en düşük ülkelerden birisi. Bu da Türkiye’de çok disiplinli mali politika sayesinde gerçekleşti. Diğer ülkelere kıyasla hane halkı borcu da düşük” dedi.

Canlanma vurgusu

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme verisini de değerlendiren Kouame şunları söyledi:

“2019’un son çeyreğinde ekonomi canlanmaya başladı ve bu büyüme oranı da durumun stabilize olmaya başladığını teyit ediyor. 2020 yılında da bu istikrarlaşma devam edecek. 2020 için yüzde 3, 2021 için ise yüzde 4 büyüme öngörüyoruz. Umarım bu rakamların da ötesine geçer.”

Türkiye’nin yapması gereken bazı ekonomi politikalarına ilişkin önerilerde bulunan Kouame, Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP), kendisinin sunduğu önerilerden daha iyi fikirlerin de bulunduğunu söyledi. Kouame, “YEP ve Ulusal Kalkınma Planı’ndaki politika önerileri uygulamaya geçerse, Türkiye büyüme açısından orta ve uzun vadede kesinlikle potansiyelinin de ötesine geçecek” değerlendirmesinde bulundu.

Yükselen ekonomiler bu yıl hızlanacak

Raporun detayları, Dünya Bankası Kalkınma Çalışmaları Grubu Direktörü Ayhan Köse tarafından aktarıldı. Rapora göre, yatırım ve ticaretin geçen yılki önemli zayıflık sonrasında kademeli olarak toparlanması ile birlikte küresel ekonomik büyümenin 2020 yılında yüzde 2.5’e ulaşması bekleniyor, ancak aşağı yönlü riskler devam ediyor.

Gelişmiş ekonomiler grubunda, kısmen imalatta devam eden yumuşaklığın da etkisiyle 2020 yılında büyümenin yüzde 1.4’e inmesi bekleniyor. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme hızının bu yıl yüzde 4.1’e yükselmesi bekleniyor.