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    HaberlerEkonomi Haberleri Kamu İhale Sözleşmelerine ilişkin genelge yayınlandı
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    02.04.2020 - 07:03 | | DHA

    Kamu İhale Sözleşmelerine ilişkin genelge yayınlandı

    Corona virüs (Kovid-19) salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Kamu İhale Sözleşmelerine ilişkin genelge yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata yönelik bazı tedbirler alındı. 

    Bugün yayımlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

    "4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. İdarelerce bu başvurular 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10'uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır. İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir”

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