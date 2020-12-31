MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi
ABONE OL
31.12.2020 - 16:41 | | AA

Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi

İdareler bütçe ödeneklerinin belli alım yöntemleri çerçevesinde kullanımında kurala bağlanan oranın aşılabilmesi konusunda Kamu İhale Kurumuna (KİK) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden başvuru yapabilecek.

Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, kamu ihalelerinde, idarelerce bütçe ödeneklerinin belli alım yöntemleri çerçevesinde kullanımında kanunda kurala bağlanan oranın aşılabilmesi konusunda KİK'e yapılacak uygun görüş başvurularının EKAP üzerinden elektronik ortamda alınması hususu düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle söz konusu başvuru kapsamında başvuru tarihine kadar yapılan harcamaların ve yıl içerisinde yapılmak istenen alımların daha sağlıklı, detaylı ve tasnife imkan verecek şekilde alınması sağlanacak.

Bu alanın disipline edilmesi, bütçelerde öngörülen ödeneklerin kullanılmasıyla ilgili söz konusu sürecin daha hızlı, şeffaf, analize elverişli ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi, ayrıca yapılacak başvurularda yetkili makamların açıklığa kavuşturulması amaçlanıyor. Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

6 dakikada 2020... Türkiye ve dünyada neler oldu?Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. 80 milyon insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsü 2020 yılında gündemin önemli bir bölümünü oluşturdu. Karantina süreciyle, yaşanan ölümlerde ve maskeyle geçen 2020 yılında corona virüs haricinde de birçok önemli olay gerçekleşti. Şiddet olayları, doğal afet, vefat olaylarının yaşandığı 2020 yılının panoramasını sizler için oluşturduk.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA: Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları gelmeye başladı! Milli Piyango Sonuçları ile online bilet sorgulama ekranı için tıklayınız...

SON DAKİKA: Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları gelmeye başladı! Milli Piyango Sonuçları ile online bilet sorgulama ekranı için tıklayınız...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Yasaklar saat kaçta başlıyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta, kimler muaf?

Yasaklar saat kaçta başlıyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta, kimler muaf?

Sıradaki Haber