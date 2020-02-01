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    01.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Kamu işçisine ilave tediye

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave tediyelerin ilk taksitinin kamu işçilerine 31 Ocak’ta ödendiğini, yeraltında çalışan maden işçilerine ise 23 Aralık 2020’de tamamının ödeneceğini bildirdi.

    Kamu işçisine ilave tediye

    Selçuk, kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksitinin 31 Ocak’ta ödendiğini belirten Selçuk, ikinci taksitin ise 22 Mayıs 2020’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020’de ödeneceğini vurgulayan Selçuk, “Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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