Kamunun tarım yatırımlarında ilk sırada sulama yer alacak

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 2020 Yılı Yatırım Programı'nda proje tutarı 187,3 milyar lira ve 2019 sonu kümülatif harcaması 79,3 milyar lira olan 289 tarım projesi yer alıyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımları arasında tarım sektörüne yaklaşık 5,2 milyar lira ayrıldı.

Bu kaynağın 1 milyar 99 milyon lirası yeni projeler, 3 milyar 748 milyon lirası devam eden projeler, 330,8 milyon lirası da etüt projeler için kullanılacak.

Söz konusu tarım yatırımları içinde ise en fazla pay 3,4 milyar lirayla sulamaya ayrıldı. Bu alanda 192 proje gerçekleştirilecek. Sulama yatırımlarının 3,3 milyar liralık kısmı 184 projeyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek.

Tarım yatırımları içinde sulamanın ardından ikinci sırada 747,2 milyon lirayla bitkisel üretim yer aldı. Bu alanda 48 proje gerçekleştirilecek. Bitkisel üretim yatırımlarının 292,7 milyon liralık kısmını Tarım ve Orman Bakanlığı, 250 milyon liralık kısmını da DSİ üstlenecek.

Bitkisel üretim alanını 24 proje ve 719,9 milyon liralık yatırım tutarıyla ormancılık sektörü izlerken, bu alandaki yatırımların 703,3 milyon liralık kısmı Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Hayvancılık alanında gerçekleştirilecek yatırım tutarı ise 14 proje için 231,4 milyon lira oldu. Bu yatırımların, 116,6 milyon liralık kısmı bakanlıkça üstlenilecek.

Su ürünleri alanında ise 13 proje gerçekleştirilecek. Söz konusu alanda bu yıl için öngörülen yatırım tutarı 48,4 milyon lira olarak belirlendi. Su ürünleri yatırımlarının 34,5 milyon liralık kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilecek.

Ormanlara rehabilitasyon

Sulama projeleri içinde DSİ tarafından gerçekleştirilecek depolama, iletim hattı, yenileme, taşkın koruma, sulama ve ıslah projeleri öne çıktı.

Bitkisel üretim alanında ise Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz projeleri kapsamındaki illerde sulama, tarımsal araştırma, arazi toplulaştırma, tarla içi drenaj gibi projeler yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu alanda, tarımsal iskan, bitki hastalıklarının araştırılması, tarımsal kapasitenin geliştirilmesi, arazi kullanım planlaması gibi projeleri gerçekleştirecek.

Hayvancılık alanında ise altyapının geliştirilmesi ve üretimi geliştirme gibi alanlarda yatırım yapılacak. Su ürünleri sektörüne yönelik olarak Su Ürünleri Gen Bankasının yanı sıra mendirek-rıhtım yatırımları hayata geçirilecek.

Ormancılık yatırımlarında bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu, ağaçlandırma ve mera ıslahı gibi projeler öne çıkıyor.