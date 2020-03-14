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    HaberlerEkonomi Haberleri Kanada Merkez Bankası faiz indirdi
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    14.03.2020 - 08:56 | | AA

    Kanada Merkez Bankası faiz indirdi

    Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 10 gün içinde ikinci kez 50 baz puan indirerek yüzde 0,75'e çekti.

    Kanada Merkez Bankası faiz indirdi

    Bankadan yapılan açıklamada, planlı olmayan faiz indirimi kararının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve son zamanlarda petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Kanada ekonomisinde yarattığı olumsuz şoklar doğrultusunda alınan proaktif bir önlem olduğu bildirildi.

    Açıklamada, bankanın 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere gecelik faiz oranını 50 baz puan azalışla yüzde 0,75'e indirdiği ifade edildi.

    Banka faiz oranın ise alınan kararla uyumlu olarak yüzde 1 olarak belirlendiğinin aktarıldığı açıklamada, mevduat faizi oranının da yüzde 0,50 olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, "Kovid-19 salgınının yayılmasının Kanadalı aileler ve Kanada ekonomisi için ciddi sonuçları olduğu açıktır. 4 Mart'taki planlı faiz kararımızdan bu yana düşen petrol fiyatları, özellikle enerji yoğun bölgelerde ekonomi üzerinde ağırlık oluşturacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

    Kanada Merkez Bankası, faiz oranlarını 4 Mart'ta yüzde 1,75'ten yüzde 1,25'e indirmişti. 

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