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    HaberlerEkonomi Haberleri Kanada, pandemi nedeniyle AAA notunu kaybeden ilk ülke oldu
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    25.06.2020 - 07:15 |

    Kanada, pandemi nedeniyle AAA notunu kaybeden ilk ülke oldu

    Kanada, koronavirüs krizi nedeniyle AAA notunu kaybeden ilk ülke oldu.

    Kanada, pandemi nedeniyle AAA notunu kaybeden ilk ülke oldu

    Kanada, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik daralma ve buna verilen olağanüstü mali yanıt nedeniyle AAA kredi notunu kaybeden ilk ülke oldu.

    Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle kamu finansmanında yaşanan kötüleşmeye işaret ederek Kanada'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu AAA'dan AA+ seviyesine indirdi.

    Kanada bu yıl tarihinin en büyük yıllık bütçe açığını verme yolunda ilerliyor.

    Fitch, Kanada'nın koronavirüs salgınına mali yanıtının Ülke'nin genel kamu borcunun GSYH'ya oranının bu yıl yüzde 115,1'e çıkarmasını bekliyor.

    2019 yılında bu oran yüzde 88,3 seviyesindeydi.

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