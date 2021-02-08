Kanatlı Güdüm Kiti'nin yeni teslimatları yapıldı

Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu. Hava Kuvvetlerine güdüm kitleri teslimatlarına devam ettiklerini bildiren Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.

Demir'in paylaşımında, kanatlı güdüm kitlerine ilişkin görsellere de yer verildi.

Öte yandan Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen güdüm kiti HGK-83, seri üretime hazır hale getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen hassas güdüm kiti (HGK) çalışmalarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat çeşitliliği artırılıyor.

HGK-83, 1000 libre Mk-83 bombasıyla (yaklaşık 500 kilogramlık) hedefleri etkisizleştiriyor. Güdüm kiti, 15 deniz mili (yaklaşık 28 kilometre) menzile sahip bulunuyor ve 10 metre vuruş hassasiyetiyle görev yapıyor.

HGK-83, ataletsel ölçü birimi ve küresel konumlama sistemi gibi güdüm donanımlarına sahip bulunuyor. Güdüm kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti, bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme, karıştırmaya direnç, tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme, görev başına daha az bomba, sorti ve personel gibi kabiliyetler sunacak.

Farklı uçak bombaları için güdüm kiti geliştirme faaliyetlerini sürdüren SSB, eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerli imkanlarla geliştirilen güdüm kitlerinin teslimatına devam ediyor.