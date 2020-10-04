Kanuni gemisi sondaja 2021’de başlayacak

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Filyos Projesi sahasını gezen Dönmez, Kanuni sondaj gemisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Mersin Taşucu’nda yeni operasyonlara hazırlık kapsamında reaktivasyon işlemleri devam ediyor. 10 Ekim’de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı’na gelecek. Burada kule söküm işlemleri yapılacak. Boğazda 3 köprümüz var, köprülerin altından geçebilmek için kuleyi sökmemiz gerekiyor. Kasım ayı sonunda Filyos Limanı’na intikal etmiş olacak. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımlarının yapılmasını bekliyoruz. 2021 başında ilk operasyonuna başlayacak.”



Yeni müjde beklentisi



“Karadeniz gazını 2023’te vatandaşımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” diyen Dönmez, şu bilgileri verdi:

“Üçüncü ve dördüncü katmandaki sondaj tamamlandı, test devam ediyor, 1-2 hafta içinde bitireceğiz. Sonra da sonuçlara göre varsa ilave bir keşif vatandaşımızla paylaşacağız. Biz ümitliyiz, o gün de söyledik, bugün de yine aynı pozisyonumuzu koruyoruz, inşallah yeni müjdeler gelir.”



Geniş endüstri bölgesi



Bakan Dönmez, Filyos projesinin, Batı Karadeniz bölgesindeki mega lojistik merkezlerden birisi olarak planlandığını söyledi. Filyos’un, sadece liman olarak hizmet vermeyeceğini, orta ve yüksek teknolojili üretim yapacak firmalara da olanak sağlayacağını vurgulayan Dönmez, “Sadece liman hizmetleri değil, yine bu bölgede özel endüstri bölgesi ilan etmek suretiyle orta ve yüksek teknolojili üretimleri yapacak firmalar için de burada geniş bir endüstri bölgesi planlaması yapıldı” dedi.