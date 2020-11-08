08.11.2020 - 15:58 | | DHA
"Kanuni Sondaj Gemisi" Yenikapı açıklarında
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Yenikapı açıklarında demir attı. İstanbul Boğazı’nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken Kanuni Sondaj Gemisi’ne ait kulenin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.
Mersin'in Taşucu Limanı'ndaki bakımlarının ardından Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için 13 Ekim'de yola çıkan Kanuni Sondaj Gemisi, 19 Ekim’de İstanbul Haydapaşa Limanı’da demir atmıştı. Kanuni Sondaj Gemisi bugün Yenikapı açıklarında demirledi. İstanbul Boğazı’nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken geminin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü. Kanuni, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Karadeniz'de Filyos Limanı'nda demirleyecek ve kuleleri tekrar monte edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremi açıklamasıAK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde sözlerine Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ' İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığını bir depremdir. İzmir'de ruhsatları CHP vermedi mi? Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran Cumhurbaşkanı var' dedi.