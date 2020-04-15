Kapadokya’da kentsel yenileme

Çalışmanın tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Kurum, “Bugün Kapadokya’da görüntü kirliliği oluşturan yapıların yerine yöresel malzemenin kullanıldığı, Türk mimarisine özgü yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemizi yaz dönemine kadar tamamlayarak ülkemize kazandıracağız. Sadece Kapadokya’da değil turizmin yoğun olduğu tüm bölgelerde bu tip örnek Kentsel Yenilme Çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Birçok iş yeri ve konutu yöresel mimari ile yenileyip şehirlerimizin doğal ve kültürel potansiyeline katkı sağlayacağız” dedi.

Kapadokya’da ilk etabı tamamlanan çalışma ile alanda derme-çatma ve kaçak durumdaki 1400 metrekarelik alanı kaplayan 41 dükkân yıkıldı ve yerine yeni 11 dükkân ve Danışma Birimi olmak üzere toplam 270 metrekare iş yeri inşa edildi.

Bu alan dışında, Ürgüp Üçgüzeller mevki ile Göreme Esentepe Mevkiinde de benzer proje uygulamaları başlatılacak.