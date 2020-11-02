Kapalıçarşı ekolü geleceğe taşınacak

İKO açıklamasına göre, İKO, Türk kuyumculuğunun üretimde nitelikli eleman sıkıntısını çözmek ve yüksek katma değerli mücevher geliştirilmesinde büyük önem taşıyan 3D programlı tasarımlara destek olmak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol imzaladı. Bilgisayar destekli mücevher tasarımı “Matrix Gold” eğitimleri bugün başlayacak.

Bu ay İKO’nun eğitim katında kurulan tezgahlarda Kapalıçarşı ekolünün omurgasını oluşturan sadekarlık, mıhlayıcılık, mine ve kalemkarlık branşlarında deneyimli kuyumcu ustaları, kursiyerleri geleneksel “usta-çırak” iş modeliyle eğitecek.

Teknoloji vurgusu

İKO Başkanı Mustafa Atayık, “Bugün dünyaca tanınmış birçok markanın tezgahında ve mücevherlerinde İstanbul kökenli Kapalıçarşı ekolünü temsil eden ustalarımızın katkısı ve izleri var. Sektör olarak bir yandan üretim değerlerimizi korurken diğer yandan da teknolojinin getirdiği kolaylıklardan faydalanmak zorundayız” dedi.