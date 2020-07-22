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    HaberlerEkonomi Haberleri Kapalıçarşı'da altın
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    22.07.2020 - 17:39 | | AA

    Kapalıçarşı'da altın

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,06 artışla 409,00 liradan tamamladı.

    Kapalıçarşı'da altın

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 663,00 lira, Cumhuriyet altını 2.715,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 409,00 liradan işlem gördü. 

     

    Coronavirüs denetimleri sürüyor!İstanbul Beyoğu ve Beşiktaş'ta coronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Taksim’de polisler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Öte yandan Eskişehir'de tramvayda ortaya çıkan manzarası pes dedirtti.
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