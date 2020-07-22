Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 663,00 lira, Cumhuriyet altını 2.715,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 409,00 liradan işlem gördü.