Kapalıçarşı’da dolarlar havalarda uçuşuyor

Takı tamircisi olarak faaliyet gösteren işyerinin 1 metrekaresi ise yaklaşık 738 bin lira. Satış 8 Nisan 2020’de, İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Milliyet olarak Kapalıçarşı esnafıyla görüşerek çarşının nabzını tuttuk. Çarşı esnafı, üç kardeşin arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle dükkânı satmak istediklerini söylüyor. Çarşıda bazı esnaf dükkânın fiyatını normal bulurken, bazısı ise çok yüksek olduğunu dile getiriyor.

Tamirci Zeki adıyla işletilen dükkândaki yetkili, “40 yılı aşkın süredir burada kiracıyız. 2.5 yıl daha kontratımız bulunuyor. Satıldıktan sonra kira şartları da değişecektir, nasıl olacak bilmiyoruz” diye konuştu. Takı tamiri yaptıklarını belirten yetkili, “10 çalışanımız bulunuyor. Bu fiyat yüksek, satmaları zor olabilir. Çok daha düşük fiyata satışa çıkmış fakat henüz satılmamış dükkânlar da” dedi.

‘Fiyatı çok yüksek’

Başka bir çarşı esnafı ise, “Üç kardeş anlaşamadığı için dükkân satılığa çıkarıldı. İki kardeş dükkânın satılmasını istemediği için böyle yüksek bir rakama satışa çıkardılar. Çarşıda satılık ya da kiralık ilanı olmaz. Bazen online satış sitelerine düşüyor, bunun nedeni de anlaşmazlıklar oluyor” ifadelerini kullandı. Çarşıda dükkânların satıcı ve alıcılarının belli olduğunu belirten esnaf, dışarıdan gelip çarşı kültürünü bilmeyen esnafın zorlanabileceğini dile getirdi. Dükkân fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen esnaf, “Dükkânlar için neredeyse 2 milyon dolar gibi fiyatlar istiyorlar. Dükkân kiraları ise lokasyona ve büyüklüğe göre değişiyor” dedi.

Açık artırma 8 Nisan’da

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile Kapalıçarşı’daki dükkân, açık artırma ile satılacak. Satış, 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Keseciler Sokak’ta bulunan 60-62 numaralı dükkân Kapalıçarşı’nın işlek noktalarından birinde yer alıyor. 16 metrekare olan dükkânın 6 metrekarelik de asma katı var.

Verilen ilana göre, dükkânın içerisinde tescilli eski eser kaydı bulunduğu, İstanbul 11 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11 Kasım 2014 tarih ve 865 sayılı karar ile onaylanan projeye göre uygulama yapılacağı, yenileme kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtiliyor.