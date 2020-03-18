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    18.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kapalıçarşı’da hareket yok

    İstanbul’da yerli ve yabancı turistin en çok ziyaret ettiği ve ticaretin de yoğun olarak gerçekleştiği Kapalıçarşı ‘koronavirüs’ endişesi nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

    Kapalıçarşı’da hareket yok

    Birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs vakalarının Türkiye’de de görülmesi sosyal hayatı derinden etkiledi. Kapalıçarşı esnafından koronavirüs endişesiyle dükkânlarını açmayanlar da var. Pek çok dükkânın açılmadığını ve açılan dükkânların ise bir süre sonra kapanıp evlere gidildiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı, uçuşlar iptal olduğundan turistlerin de gelmediğini belirtti.

    Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
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