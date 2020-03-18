18.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kapalıçarşı’da hareket yok
İstanbul’da yerli ve yabancı turistin en çok ziyaret ettiği ve ticaretin de yoğun olarak gerçekleştiği Kapalıçarşı ‘koronavirüs’ endişesi nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
Birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs vakalarının Türkiye’de de görülmesi sosyal hayatı derinden etkiledi. Kapalıçarşı esnafından koronavirüs endişesiyle dükkânlarını açmayanlar da var. Pek çok dükkânın açılmadığını ve açılan dükkânların ise bir süre sonra kapanıp evlere gidildiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı, uçuşlar iptal olduğundan turistlerin de gelmediğini belirtti.
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