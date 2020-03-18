Kapalıçarşı’da hareket yok

Birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs vakalarının Türkiye’de de görülmesi sosyal hayatı derinden etkiledi. Kapalıçarşı esnafından koronavirüs endişesiyle dükkânlarını açmayanlar da var. Pek çok dükkânın açılmadığını ve açılan dükkânların ise bir süre sonra kapanıp evlere gidildiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı, uçuşlar iptal olduğundan turistlerin de gelmediğini belirtti.