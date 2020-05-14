Kapasitesini 2 kat artırdı

Baysal, 1992 yılından bugüne bitki koruma ürünlerinin ithalat ve imalat faaliyetini gerçekleştiren firmanın genel müdürlüğü ve yönetim merkezinin İstanbul’da, üretim tesisleri, kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarının Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer aldığını söyledi. Baysal, şirketin, Türkiye’de kurulu 7 bölge müdürlüğünde ziraat mühendisi ve teknisyenlerinden oluşan ekibiyle paydaşlarına satış ve teknik hizmet sunarak ülke tarımının gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Baysal, bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insana olan etkilerini ön planda tutarak, formülasyon kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede yeni, etkin ve ucuz çözümler araştırma ve geliştirme sorumlulukları yüklenmesine dikkat çekti.

17 ülkeye ihracat

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesis hakkında bilgi veren Baysal, şunları söyledi: “Yıllık üretim kapasitesi 16.900 ton/yıldır. Bu tesiste EC, SL, SC, CS, WG, SG, EW, SP, OD, WP, FS, DS ve tablet formülasyonları başarıyla üretilmektedir. Türkiye BKÜ pazarında güvenilir, kaliteli ve yönetmeliklere bağlı ve saygılı olma özellikleri her zaman ön plana çıkan Doğal A.Ş.’nin pazar payı yüzde 5 civarında olup, 17 ülkeye ihracat yapmaktadır.”

Ar-Ge ile büyüyor

Baysal, “Dünyada BKÜ pazarındaki gelişmeleri yakından takip eden, AR-GE yatırımları yaparak kaliteli çözümler üreten ve kalite sistemine bağlı kalarak kalitesini sürdürülebilir duruma getiren bir firma olarak Türkiye bitki koruma pazarında yerli üretim yapmaya ve

üreticilerimize fayda üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.