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    01.03.2020 - 17:36 | | İHA

    Karadeniz’de balık piyasasında durgunluk

    Denizlerdeki av yasağının başlamasına sayılı günler kalırken balıkçılar, satışların geçen yıllara göre düşük olduğunu söyledi.

    Karadeniz’de balık piyasasında durgunluk

    Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu, 15 Nisan tarihinde sona erecek. Geçtiğimiz yıllarda palamut balığı ile yüzleri gülen balıkçılar, bu sezonun geçtiğimiz yıllara göre hareketsiz geçtiğini belirterek, yükselen fiyatların da satışları etkilediğini aktardı. Olumsuz hava şartları, denizlerdeki düşük avlanma ve artan fiyatlar nedeniyle insanların azar azar balık satın aldığını belirten balıkçılar, gelecek sezondan umutlu olduklarını ifade etti.

    Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, hava muhalefeti, bilinçsiz avlanma nedeniyle balığın az olduğunu belirterek, çıkan balıklara da talebin geçtiğimiz yıllara göre zayıf olduğunu aktardı.

    Karadeniz’de balık piyasasında durgunluk

    Ceylan, “Zaten Karadeniz bölgesinde vatandaşlarımız belirli türdeki balıkları tüketiyor. Buralarda balık çeşitlerimiz fazla ama insanlarımız daha çok hamsi ve mezgit balığını ağırlıklı olarak tüketiyor. Pahalı balıkları zaten insanlara bazen yarım kilo olarak satıyoruz. Balıklara talep şu anda yine de güzel. Vatandaşlar tüketiyor ama geçen yıllara göre azalma var. İnsanların alım gücü düştü diye düşünüyoruz. Yükselen fiyatlar balık piyasasını da etkiledi. İnsanlar yüksek fiyatlara balık alıp tüketmekten çekiniyor” dedi.

    Fiyatlara değinen Ceylan ayrıca, hamsinin 15, mezgitin 25, istavritin 25, kefalin 20, tirsinin 20, çinekopun 100, barbunun 30-40, levreğin 30, somonun 30 çupranın 35, uskumrunun 25 liradan satıldığını da sözlerine ekledi. Bazı vatandaşlar fiyatları yerinde bulurken, kimisi ise yüksek olduğuna dikkat çekti.

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