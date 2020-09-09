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    HaberlerEkonomi Haberleri Karadeniz'de doğal gaz keşfi! Bakan Albayrak'tan sevindiren açıklama
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    09.09.2020 - 07:33 |

    Karadeniz'de doğal gaz keşfi! Bakan Albayrak'tan sevindiren açıklama

    Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde büyüyebiliriz" dedi.

    Karadeniz'de doğal gaz keşfi! Bakan Albayrak'tan sevindiren açıklama

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak, "Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. Üretim tüketimimizin yüzde 30'unu karşılayabilir. 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde büyüyebiliriz. " dedi.

    Albayrak, "İkinci yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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