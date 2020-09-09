09.09.2020 - 07:33 |
Karadeniz'de doğal gaz keşfi! Bakan Albayrak'tan sevindiren açıklama
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde büyüyebiliriz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, "Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. Üretim tüketimimizin yüzde 30'unu karşılayabilir. 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde büyüyebiliriz. " dedi.
Albayrak, "İkinci yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.