Karadeniz'de hamsinin yerini istavrit ve barbun aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi. Avı yasaklanan hamsinin kilo fiyatı 20-25 liradan 15 liraya düştü. Samsun'da vatandaşların yasakla birlikte hamsiye olan talebi azaldı. İnce olduğu için tercih edilmeyen hamsinin yerini istavrit ve barbun aldı. İstavrit kilogramı 20, barbun ise 15-30 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Ayhan Liman, hamsinin ince olması nedeniyle tercih edilmediğini söyleyerek "İstavrit ve barbun hamsiden çok satılmaya başlandı. Zaten son hamsileri satıyoruz. Yasak olduğu için yarın büyük ihtimalle gelmez. Yasak etmeleri bence iyi oldu. Hiç değilse 10 gün daha büyüme şansı var. İnsanlar istavrit ve barbuna yöneldi" dedi.

Hamsiye olan talebin yasak nedeniyle azaldığını dile getiren balıkçı Hasan Güneş "Vatandaşlarımız istavrit ve barbuna talep gösteriyor. Satışlarımız da iyi şu anda. Hamsi avına ince olduğu için ara verildi. İnce hamsiyi vatandaş tercih etmiyor" diye konuştu.

Mithat Günaydın, "Hamsi bol oldukça insanlar alıyor ama avına 10 gün ara verildi. Biz balık sıkça tüketiyoruz. Haftada bir balık yemek lazım" şeklinde konuştu.

Kemal Akman, hamsi yerine barbun ve mezgit almaya geldiğini söyleyerek "Hamsi biraz tutulmada iri olsa da insan verdiği paranın karşılığını alsa daha iyi olur. İnce hamsi alıyoruz yarısı çöpe gidiyor zaten. Hamsi tutulmasa bir 15 gün dana güzel olur diye düşünüyoruz. Önceden iri hamsiler vardı ancak 2-3 yıldır öyle hamsileri görmüyoruz" dedi.