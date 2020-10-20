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    HaberlerEkonomi Haberleri Karadeniz’de iki ayda bir yeni kuyu açılacak
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    20.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Karadeniz’de iki ayda bir yeni kuyu açılacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Tuna-1’den sonra Türkali-1 lokasyonuna gidileceğini belirterek, “Burada 40’a yakın üretim kuyusu planlıyoruz önümüzdeki yıllarda” dedi.

    Karadeniz’de iki ayda bir yeni kuyu açılacak

    Dönmez, NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, özetle şu bilgileri verdi:

    Sakarya gaz sahasındaki Tuna kuyusunda, yani ilk keşif kuyumuzda 405 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. Türkiye tarihinin en büyük keşfi ve 2020 itibarıyla baktığımızda dünyada denizlerdeki en büyük keşfi açıklamış olduk.

    Türkiye doğalgazı 1970’li yılların başında aslında ilk kez üretmeye başladı ağırlıklı Trakya bölgesinde olmak üzere. 50 yılda 16 milyar metreküp üretmişiz.

    Tuna-1’deki şu anda arama kuyusu bitti. Şimdi Türkali-1 adını verdiğimiz lokasyona gideceğiz. Yaklaşık Tuna-1’e 4-5 kilometre mesafede bir kuyu. Yine aynı sahadayız, yani Sakarya gaz sahasındayız. Bu sahanın büyüklüğü yaklaşık 225 kilometrekare.

    Biz burada 40’a yakın üretim kuyusu planlıyoruz önümüzdeki yıllarda. Bundan sonra hemen hemen belki her iki ayda bir kuyu açarak üretim amacımıza dönük olarak bu hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Önce tespit kuyuları açacağız iki- üç tane, sonrasında üretim kuyularının sayısını önümüzdeki yıllarda belki 40’a kadar çıkaracağız. Sakarya gaz sahasında sismiğini henüz yapmadığımız 8 bin kilometre karelik bir alan var. Onun sismiğine de kasımda başlıyoruz. 2021’in ilk yarısında oradaki sismik verileri alacağız. (2023’e) Yetiştirmek için çalışıyoruz.

    Burada deniz üstünde bir platform düşünmüyoruz. Yani suyun üstünde hiç kimse bir şey görmeyecek o sahada, kıyıda göreceğiz. Kuyu başında bazı valf vana kontrol sistemlerimiz olacak. Komünikasyon için bazı teçhizatı oraya yerleştireceğiz ve burada toplanan gazı da kıyıya getireceğiz.

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