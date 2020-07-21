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    21.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Karadeniz’de sondaj başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını belirterek, “Varsa mutlaka bulacağız” dedi.

    Karadeniz’de sondaj başladı

    Dönmez, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını kaydetti. Dönmez, “Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı” dedi. Dönmez, Karadeniz’de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin, “varsa mutlaka bulacağız” ifadesini kullandı.

    Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs’ta İstanbul’dan Trabzon Limanı’na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı’nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı’nda yapılmıştı.

    Otoya nadir  element

    Öte yandan Bakan Dönmez, nadir toprak elementlerinin (NTE) Türkiye’nin Otomobil’inde kullanılacağını da açıkladı. NTE’nin günlük hayatta birçok alanda kullanıldığını belirten Dönmez, “Savunma sanayisinde, MR cihazlarında, otomotivde, dijital kameralarda, cep telefonlarında ve gece görüş kameralarında NTE kullanılıyor. Hatta yerli otomobilimizde de NTE kullanılacak” dedi.

    Cevher zenginleştirme, metalürji, kimya ve analiz konularında uzman personelden oluşan ekibin 2 yıllık çalışmasıyla Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiğini belirten Dönmez, “Çalışmayla laboratuvar ölçeğinde, yüzde 99’un da üzerinde saflıkta seryum, lantanyum, neodimyum, paraseodmiyum, uranyum, toryum ve ağır nadir toprak oksitler kazanıldı. Bakanlığımızın koordinasyonunda pilot veya endüstriyel çapta tesis kurmayı hedefliyoruz” dedi.

    Bakan Dönmez, Türkiye’de NTE yataklarının Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) kontrolünde olduğunu belirterek, “13 farklı NTE’nin ülkemizde var olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

     

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